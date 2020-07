Die frischgebackenen Absolventen nahmen den erschwerten Weg zur Mittleren Reife locker: „Ich kann es gar nicht glauben, die sechs Jahre sind so schnell vorbei gegangen“, blickte Denis Schuster, der mit der Schulband die Feier musikalisch begleitete, zurück. „Mit Corona waren die vergangenen Monate schon ziemlich stressig, aber wir haben es geschafft“, sagte der 16-Jährige. Seine Klassenkameradin und Bandkollegin Chayenne Kind war vor allem stolz: „Es fühlt sich schon besonders an, als erste Klasse hier den Realschulabschluss zu machen“, sagte die 15-Jährige. Die Corona-Zeit sei gar nicht so schlimm gewesen, fügte sie hinzu. „Wir waren mit dem Stoff ja so gut wie durch, das ging schon.“ Den besten Notendurchschnitt von 1,4 erreichte Nils Kühn.