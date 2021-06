Kornwestheim Plakate und Flyer informieren über Parkplätze

Kornwestheim - Was hat Kornwestheim, was viele andere Städte nicht haben? Zum Beispiel Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Dort stehen fünf Tiefgaragen und Parkhäuser zur Verfügung, in denen das Parken komplett oder zumindest für die erste Stunde kostenlos ist. Fußläufig sind Geschäfte, Ärzte und weitere Dienstleister im Innenstadtbereich zu erreichen. Jetzt macht die Stadtverwaltung auf Anregung des Bundes der Selbstständigen (BdS) darauf aufmerksam. Die Plakate, auf denen die Parkmöglichkeiten aufgelistet und auf einem Stadtplan eingezeichnet sind, finden ihren Platz an den Ortseingängen und in der Innenstadt. Ein Flyer ist bald auch online abrufbar. Auch das Faltblatt enthält eine Übersicht über die Parkhäuser und Tiefgaragen.