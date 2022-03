Die neuen Bänke im Stadtpark rund um die „Abflackwiese“ führen zu mehr Fußgängerverkehr auf den Wiesen. Das ist so gedacht – allerdings ist das Gras dann auch schneller plattgetreten, merkte der CDU-Vorsitzende Hans Bartholomä schon Mitte Januar an. Die Stadt hat auf den Einwand reagiert. Man wolle die Situation über den Sommer und den Herbst beobachten, heißt es in einer Stellungnahme, und dann gegebenenfalls über weitere Maßnahmen entscheiden. Eine saubere, aber gleichzeitig auch aufwendige Lösung wäre die Einfassung mit einem einzeiligen Pflaster und die Verwendung von Sand rund um die Bank, so der Fachbereich Planen und Bauen. Rindenmulch auszubringen wäre zwar auch eine Option – aber er würde „sich vermutlich schnell in der Fläche verteilen, müsste regelmäßig nachgefüllt werden“.