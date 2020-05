Kornwestheim Platz für kleine Schätze im Programm

Aber Sie haben sich in den vergangenen Tagen bereits vorbereitet?

Ja, wir sind startklar. Sonst hätten wir mit der Wiedereröffnung noch ein paar Tage gewartet. Wir haben unser Kassensystem aktualisiert, dadurch wird der Abstand von eineinhalb Metern bei der Buchung der Tickets automatisch über freigelassene Plätze ermöglicht. Die Besucher müssen wohl Masken tragen, die sie am Platz aber wahrscheinlich abnehmen dürfen. Familien und Paare dürfen zusammensitzen. Unsere Kasse befindet sich ja ohnehin schon in einer mit Glasscheiben abgetrennten Kabine, und wir bieten Kartenzahlung an. Zudem haben wir Desinfektionsständer und Hinweisschilder mit den Hygieneregeln aufgestellt. Es werden nach den Filmen Informationen gezeigt, wie die Besucher den Saal verlassen sollen, sodass nicht alle auf einmal hinausströmen. Und nach der Vorstellung werden alle Objekte desinfiziert, die direkt oder indirekt mit Händen in Kontakt gekommen sein könnten. Die Besucher müssen sich keine Sorgen machen. Ich bin mir sicher, dass ein Besuch im Kino unbedenklicher ist als das Einkaufen oder Essen in Restaurants.

Und welche Fragen sind noch ungeklärt?

Zum Beispiel, ob wir Popcorn und Getränke verkaufen können oder nicht. Da ging unser Blick vor allem in andere Bundesländer, wie dort die Verordnungen sind. In den meisten ist es erlaubt, deshalb sind wir da auch zuversichtlich.

Haben Sie Sorgen, dass sich einige Besucher nicht an die Hygieneregeln halten?

Unsere Publikum hat sich immer gut benommen und das wird es jetzt auch tun. Wir haben viele Nachrichten von unserem Stammpublikum bekommen, die Vorfreude ist auf jeden Fall schon da.

Und auf was dürfen sich die Filmfans freuen?

Das Programm wird auch nach der Pause breit aufgestellt sein. Wir bieten weiterhin Filme für verschiedene Altersgruppen an und werden einen Mix aus internationalen Blockbustern, europäischem Kino, Familienfilmen und anspruchsvollen Filmen zeigen.

Was sind die Höhepunkte in den nächsten Wochen?

Es werden einige Filme laufen, die schon vor der Pause erfolgreich waren, wie die ‚Känguru-Chroniken’, ‚Birds of Prey’ oder ‚Sonic the Hedgehog’. Dazu kommen auch Neustarts wie ‚Trolls World Tour’, ein wirklich schöner Animationsfilm. Es wird aber auch weiterhin den besonderen Film am Mittwoch geben, für den wir eine spannende Auswahl getroffen haben. Wir zeigen zum Beispiel eine überarbeitete Version des Tanz-Klassikers ‚Grease’ mit John Travolta.

Besteht die Gefahr, dass Ihnen irgendwann die Filme ausgehen, oder ist diese Zeit sogar eine besonders spannende für einen Filmdisponenten?

Hollywood-Blockbuster wird es in den nächsten Monaten tatsächlich nicht viele geben. Die Veröffentlichungen sind international angelegt, deshalb wird da erst abgewartet, wie sich die Situation der Kinos weltweit entwickelt. Die Premiere des neuen Bond-Films wurde zum Beispiel in den Herbst verschoben. Aber es gibt viele europäische Filme, die in den vergangenen beiden Monaten hätten anlaufen sollen. Da ist eine große Auswahl vorhanden, und es lassen sich auch kleine Schätze ausgraben, die sonst nicht so viel Platz in den Programmen hätten. Zum Beispiel läuft bei uns ab 4. Juni die deutsche Komödie ‚La Palma’ und der dänische Animationsfilm ‚Mina und die Traumzauberer’.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf das Capitol und die Filmbranche insgesamt?

Das werden erst die kommenden Monate zeigen. Natürlich mussten wir Einbußen hinnehmen. Aber wir haben weiter investiert und wollen das Capitol noch schöner machen, weil wir von diesem besonderen Kino absolut überzeugt sind. Wir werden auch auf die Sommerpause verzichten und durchgehend geöffnet haben. Und wir haben uns auch schon Gedanken über eine Sneakpreview oder ähnliches gemacht. Im Ganzen glaube ich, dass vielleicht die ein oder andere Produktionsfirma bankrott gehen wird, aber es werden auch in Zukunft weiterhin spannende Filme in die Kinos kommen.