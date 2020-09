Kornwestheim Plaudern statt parken

Kornwestheim - Für Freitag haben sich die Grünen in der Bahnhofstraße zwei Parkplätze reservieren lassen – nicht um ihre Fahrzeuge dort abzustellen, sondern um darauf aufmerksam zu machen, wie eine Innenstadt wirken kann, wenn dort keine Autos stehen. Sie beteiligen sich damit am Parking Day, der vor 15 Jahren ins Leben gerufen worden ist. Der Aktionstag hat es sich zum Ziel gesetzt, an einem Tag im Jahr Parkplätze nicht zum Abstellen von Pkw zu nutzen, sondern als grüne Oase, als Fläche mit Sitzbänken oder als Fahrradstellplatz.