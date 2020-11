So möchte eine Frau wissen, wie sie sich gegen Telefon-Betrugsmaschen zur Wehr setzen kann. Bodle, der den Truck durch ganz Baden-Württemberg fährt, nimmt sich des Problems an und gibt Ratschläge. Im Innern des Trucks ist aber eigentlich alles auf den Kampf gegen Einbrecher getrimmt. An den Wänden hängen zahllose Beispiele für Schließvorrichtungen an Fenstern und Türen. „Es ist wichtig, dass die Menschen sehen, was möglich ist, und das auch mal anfassen und bedienen können“, sagt Markus Räuchle. Die Resonanz bei den Kornwestheimern bis zur Mittagszeit sei gut gewesen, betont Jannis Bodle – auch wenn sich vielleicht der ein oder andere aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Besuch des Trucks zurückhalte. Grundsätzlich gilt an diesem Montag: Nur die Mitglieder eines Haushalts dürfen sich im Innern des Trailers gleichzeitig für eine polizeiliche Beratung aufhalten.