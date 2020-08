Was war da passiert war auf dem Freizeitparkgelände? Die Feierfreudigen – dem Vernehmen nach teils aus dem Umfeld kurdischer Vereine – hatten zwar an alles gedacht, nur an eines nicht: Um auf einem öffentlichen Gelände wie dem Freizeitpark eine Feier ausrichten zu dürfen, ist eine Genehmigung der Stadt notwendig. Das gilt in Corona-Zeiten, wo maximal 20 Menschen zusammenkommen dürfen, und für Feiern ein Hygienekonzept benötigt wird, umso mehr. Zwar gibt es im Freizeitpark an der Aldinger Straße öffentliche Grillstellen, mit einigen Leuten zusammenzusitzen, zu grillen und zu reden ist also durchaus erwünscht. Aber eine 60-Personen-Fete sprengt aktuell jeden Rahmen, wie auch die Stadtverwaltung klarmacht. „Sie haben eine große Fläche in Anspruch genommen“, heißt es von Florian Zangl, dem Leiter des Fachbereichs Recht, Sicherheit und Ordnung.