Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag ereignet hat. Der 19-jährige Fahrer eines Opel Corsa war am späten Abend gegen 23.45 Uhr auf der Zeppelinstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Als er der Kreuzung zur Stuttgarter Straße geradeaus überqueren wollte, missachtete der junge Mann nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines bevorrechtigten, in Richtung Stuttgart fahrenden VW Golf eines 27-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Opel nach links abgewiesen und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einem Bauzaun zum Stehen, heißt es in einer Pressemitteilung.