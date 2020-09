Kornwestheim - Die Maske aufgesetzt? Das kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Ludwigsburg am Donnerstag in der Region, unter anderem auch an den Bahnhöfen in Kornwestheim, Ludwigsburg und Bietigheim. Und sie schauten auch in der S-Bahn danach, ob die Fahrgäste eine Maske tragen und, wenn ja, wie.