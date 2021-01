Kornwestheim - Am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ist es im Kreuzungsbereich der Karlstraße und Weimarstraße in Kornwestheim zu einem Autounfall gekommen. Demnach fuhr die 27-jährige Fahrerin eines Fiat aus Richtung Karlstraße über die Kreuzung. Als sie die Kreuzung schon fast überquert hatte, soll ein beigefarbener Opel Astra aus der Weimarstraße gekommen sein und dabei das Heck des Fiat gestreift haben. Anschließend habe der unbekannte Fahrer seine Fahrt in Richtung Stuttgarter Straße fortgesetzt. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht nun nach dem Unfallbeteiligten. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 an das Polizeirevier Kornwestheim wenden.