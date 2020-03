Kornwestheim Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Kornwestheim - Nach einer Unfallflucht, die am Donnerstagnachmittag in der Bolzstraße begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 16.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass eine unbekannte Frau mit zwei Kindern zu einem geparkten Fahrzeug ging. Während das größere Kind auf dem Beifahrersitz Platz nahm, sicherte die Frau das zweite Kind auf der Rückbank im Kindersitz. Unterdessen soll das Kind auf dem Beifahrersitz mit dem Autoschlüssel, der sich vermutlich bereits im Zündschloss befand, gespielt haben. Plötzlich machte der Wagen einen Satz nach vorn und stieß mit einem Renault zusammen, der ebenfalls am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierdurch entstand am Renault ein Schaden von rund 1000 Euro. Im Anschluss daran soll die Frau mit dem Kind geschimpft, den Schaden begutachtet und schließlich davongefahren sein.