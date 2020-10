Eine Steigerung verzeichnete die Polizei bei Betrügereien der unterschiedlichsten Art. Waren es im 2018 noch 237 Fälle, so wuchs die Zahl im vergangenen Jahr auf 290. Der Höchstwert von 306 aus 2015 ist aber noch nicht erreicht. Auffällig: Eine Form des Betrugs verzeichnete die Polizei in 2019 besonders häufig. 29-mal gaben sich die Schurken als Polizeibeamte aus. Erfreulich dabei: Nicht ein Kornwestheimer, der von den vermeintlichen Gesetzeshütern angerufen wurde, fiel auf den Trick herein. Neuweiler führt das auch auf die Präventionsarbeit der Polizei zurück. Die Enkeltrickbetrüger waren erfolgreicher. Fünf Fälle registrierte die Polizei in 2019, einmal hätten die Betrüger auch einen großen Betrag ergaunert, so Neuweiler.