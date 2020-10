Kornwestheim - Vor fast einem Jahr kam es auf der Aldinger Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein ziviles Polizeifahrzeug krachte am 24. Oktober 2019 auf dem Weg zu einem Einsatz in einen Renault, dessen Insassen schwebten stundenlang in Lebensgefahr. Mittlerweile ist klar: Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer des Polizeiautos.