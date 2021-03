Der Kornwestheimer war am 4. August vergangenen Jahres gegen 20.46 Uhr alkoholisiert, als er am Bahnhof Asperg in eine Personenkontrolle geriet. Gegenüber drei Polizeibeamten äußerte er die übelsten Beleidigungen, wobei „Bastard“ noch das harmloseste Wort war. Am 22. Oktober vergangenen Jahres saß der 36-Jährige mit anderen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Ludwigsburg herum, als gegen 14.20 Uhr eine Polizeistreife an ihm vorbei fuhr. Da stellte sich der Kornwestheimer mitten auf die Straße, drückte seine Brust heraus und streckte den Polizeibeamten beide Mittelfinger entgegen. Mit der sogenannten Stinkefinger-Geste wollte er seine Missachtung gegenüber den Polizisten ausdrücken, wie die Stuttgarter Staatsanwaltschaft im Anklagesatz erklärte. Ein Alkoholtest nach diesem „Auftritt“ ergab fast zwei Promille.