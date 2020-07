Kornwestheim - Psychisch stark mitgenommen zeigte sich am späten Montagabend eine 47 Jahre alte Frau in der Kornwestheimer Baurstraße. Zunächst warf sie wohl Gegenstände von ihrem Balkon und rief dann den Nachbarn gegenüber zu, dass sie die Polizei benötige. Gegen 22.50 Uhr rückten in der Folge mehrere Polizisten an.