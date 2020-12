Kornwestheim - In der städtischen Unterkunft in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Am Ende mussten die Polizisten sogar ihre Waffen ziehen, um sich zu schützen – einsetzen mussten sie die Pistolen zum Glück aber nicht. Was war passiert? Ein 35-Jähriger hatte gegen 0.15 Uhr versucht, die Zimmertür eines 55-Jährigen einzutreten, woraufhin ein weiterer Bewohner der Unterkunft die Polizei verständigte.