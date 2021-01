Die Beamten versuchten, ihn zu Boden zu bringen, doch der Angeklagte wollte sich weiterhin nicht in Handschellen legen lassen. Er zog immer wieder die Arme weg und fasste dabei einem Polizisten an den Gürtel, an dem sich dessen Einsatzgeräte befanden. Zwei Beamten gelang es schließlich, den 19-Jährigen am Boden auf den Bauch zu drehen, doch dabei strampelte dieser so, dass ihm die Füße mit Kabelbindern gefesselt wurden. Das kommentierte der Festgenommene mit Kraftausdrücken wie „Scheißbullen“. In Folge musste der junge Mann eine Nacht in der Zelle verbringen und wurde am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt, der ihn wieder laufen ließ.