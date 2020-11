Kornwestheim Pop und Musical im neuen Piano-Gewand

Auf „Piano Impact Vol. 2“ setzt der in Esslingen aufgewachsene Kalogeropoulos diesen Kurs fort – die Wahl der Titel ist stellenweise noch überraschender als bei Teil 1. Dass zwei Songs aus dem Ludwig-Musical auftauchen, liegt nahe. Und dass er erneut Michael Jackson Tribut zollt, leuchtet ebenfalls ein. Schließlich ist Kalogeropoulos seit 2017 Pianist für die Show „Michael Jackson Tribute Live Experience“ mit dem Jacko-Imitator Sascha Pazdera. Aber hier fängt es schon an: Kann „They Don’t Care About Us“ als Klavierversion funktionieren? Wie klingen wohl Dusty Springfields „Son Of A Preacher Man“, bekannt aus dem Film „Pulp Fiction“, oder „Hedwigs Theme“ aus „Harry Potter“ in den neuen Gewändern? Oder gar Ennio Morricones berühmte Melodie aus „Spiel mir das Lied vom Tod“? All diese Fragen werden auf „Piano Impact Vol. 2“ beantwortet werden.