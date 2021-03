Kornwestheim Postfiliale am Kimry-Platz schließt

Kornwestheim - Am Freitag hat die Partnerfiliale der Deutschen Post am Kimry-Platz 10 ihren Betrieb eingestellt – Kunden der Post müssen aber trotzdem nicht befürchten, dass es im Kornwestheimer Osten nun keine Anlaufstelle für sie mehr gibt. Gleich am Montag eröffnet eine neue Partnerfiliale, dann wird in der Theodor-Heuss-Straße 32 – kaum 300 Meter vom alten Standort entfernt – gestempelt und frankiert. Die neue Filiale hat Montag bis Freitag zwischen 12 und 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.