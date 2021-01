Kornwestheim Postler sagen dem runden Leder adieu

Lange Jahre hat die PSG gemeinsam mit den Freizeitkickern des FC Bauch und dem BMW-Club in einer der Hallen am Römerhügel hobbymäßig dem runden Leder nachgejagt. Einst hatte die sportliche Betätigung ein Ausgleich zum Dienstbetrieb sein sollen. Der Fußball stand dabei von Beginn an im Vordergrund.