Kornwestheim Probleme zeigen sich nach der Pandemie

Kornwestheim - Eva Wernecke wirkt keinesfalls resigniert. Vielmehr betrachtet die Leiterin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, kurz SBBZ, an der Eugen-Bolz-Schule das Pandemiegeschehen und seine Folgen mit einem fast bewundernswerten Pragmatismus. Kein Wort von „Das hätten wir früher wissen müssen“ oder „Jetzt kommt schon wieder eine neue Regelung“. Wernecke reicht ein Satz: „Wir haben uns nach dem gerichtet, was an anderen Schulen auch üblich war.“ Fern- und Digitalunterricht, Notbetreuung, Masken- und Abstandspflicht, all das gab und gibt es am Kornwestheimer SBBZ also auch.