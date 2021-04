Sicher ist hingegen, dass die Gänse gegenüber anderen Wasservögeln stellenweise äußerst aggressiv auftreten. „Sie ertränken teilweise Entenküken“, so Mathe. Allerdings sei das Problem speziell im Kornwestheimer Salamander-Stadtpark nicht so groß wie anderswo. „Am Max-Eyth-See oder in den Zugwiesen in Hoheneck, da sieht es schon ganz anders aus. Die Nilgänse leben normalerweise in richtigen Pulks“, weiß Bernd Mathe. Ein Paar mit Küken stelle noch keine unmittelbare Bedrohung da. Die Betonung liegt aber auf dem Wörtchen „noch“. Nilgänse sorgen zwei bis dreimal pro Jahr für sieben bis acht Nachkommen. Sie sind damit also sehr wohl in der Lage, sich rasant auszubreiten.