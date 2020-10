In Kornwestheim ist derzeit die Aufnahmequote erfüllt, wie die Stadt als ergänzende Information dem Antrag beifügte. 200 Geflüchtete sind im Rahmen der Anschlussunterbringung demnach zurzeit in städtischen Einrichtungen, von denen sich die größten in der Villeneuvestraße 92, der Werner-Heisenberg-Straße 27, der Stuttgarter Straße 210 und der Heinkelstraße 12 befinden, aktuell gebe es „lediglich kleinere freie Kapazitäten“, schreibt die Stadt. Als Zeichen für „Menschlichkeit, Solidarität und Frieden“ setze sich die Verwaltung, so betonte es auch die Oberbürgermeisterin Ursula Keck, dennoch dafür ein, den Antrag positiv zu beschließen.