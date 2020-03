Kornwestheim PS-Sucht bringt 26-Jährigen ins Gefängnis

Kornwestheim - Es müssen Szenen gewesen sein wie aus einer 80er-Jahre-Actionserie, die sich da am 26. Juli vergangenen Jahres in der Kornwestheimer Innenstadt abspielten – allerdings mit moderneren Autos. Die Polizei sah am Nachmittag den Fahrer eines AMG, ein großer Mann in einem unbescheidenen Fahrzeug mit auffälligem Nummernschild. Die Beamten erkannten ihn gleich und wussten: Der hat schon lange keinen Führerschein mehr.