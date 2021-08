Kornwestheim Qigong und Yoga entspannen im Alltag

Kornwestheim - Andrea Schrade, die hauptberuflich in einer psychologischen Beratungsstelle arbeitet, ist Lehrerin für Qigong, Yoga und Meditation. Entsprechende Kurse bietet sie auch in ihren eigenen Räumlichkeiten in Kornwestheim an. Auch für die kommenden vier Sonntage lädt sie zusammen mit der Stadt Kornwestheim zu Übungen in den Stadtpark ein.