Kornwestheim Quarantäne der OB endet

OB ist guten Mutes

„Ich freue mich sehr darauf, meine Arbeit in gewohnter Umgebung aufzunehmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung wieder persönlich zu begegnen und von Anfang an bei Haushaltsberatungen im Gemeinderat dabei zu sein“, sagte die Oberbürgermeisterin, die zuletzt von zu Hause aus ihre Amtsgeschäfte ausgeübt hatte. Zu der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Dienstagabend schaltete sich sich digital zu, aber nur als Zuhörerin. Über ein Stimmrecht verfügte sie nicht. Das haben Mitglieder des Gremiums nur in den Fällen, in denen sie grundsätzlich in der Lage wären, in Präsenzform an der Sitzung teilzunehmen – das hätte Ursula Keck nicht können, da sie sich bis Mitternacht noch offiziell in Quarantäne befand.