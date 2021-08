Kornwestheim Rabiat in der S-Bahn

Kornwestheim - In der S-Bahn von Bietigheim nach Stuttgart wurden am Montag gegen 20.20 Uhr zwei 17-Jährige von Kontrolleuren überprüft. Beide hatten keinen Fahrschein. Als der Zug in den Bahnhof Kornwestheim einfuhr, flüchtete einer der beiden. Der andere wurde gegenüber dem Kontrollpersonal handgreiflich. Erst insgesamt vier Kontrolleuren gelang es, ihn auf den Bahnsteig zu bringen und dort bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, die nun wegen Erschleichen von Leistungen und räuberischer Erpressung ermittelt.