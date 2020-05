Kornwestheim Rabiat und nicht angeschnallt

Er hatte am 13. Oktober des vergangenen Jahres zusammen mit drei Freunden eine Diskothek in Kornwestheim besucht, und gemeinsam wollte man sich gegen 5.45 Uhr auf den Heimweg machen. Der 26-Jährige saß auf dem Rücksitz und war nicht angeschnallt. Das bemerkten Polizeibeamte, die das Auto anhielten. Der Angeklagte, der fest der Ansicht war, dass sich nur Fahrer und der Beifahrer angurten müssen, stieg aus dem Wagen. Ein Polizist forderte ihn auf, die Gegenfahrbahn zu verlassen und legte ihm dabei die Hand auf die Schulter. Der Neustädter wollte sich das nicht gefallen lassen und griff den Beamten an. Als ein zweiter Polizist seinem Kollegen zu Hilfe geeilt sei und den Angeklagten in die Knie gedrückt habe, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift, habe sich der Mann so heftig gewehrt, dass weitere Polizeibeamte Pfefferspray und einen Schlagstock haben einsetzen müssen, um ihn in Handschellen ins Dienstfahrzeug zu verfrachten. Ein Polizist klagte nach dem Einsatz über Schmerzen am Schienbein, am Handgelenk und an der Schulter, ein Kollege hatte eine Streifwunde am Daumen.