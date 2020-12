Kornwestheim - Unbekannte haben in der Nacht auf den 27. November die Atib-Moschee in Kornwestheim besprüht. An die Front des Gebäudes in der Bahnhofstraße schmierten sie in schwarzen Lettern das Wort „Intikam“, was auf Türkisch so viel wie Rache oder Vergeltung bedeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, eine Anzeige liegt vor.