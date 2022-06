Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der bereits am Montag, 30. Mai, passiert ist. Ein 66-jähriger Fahrradfahrer hatte sich schwer verletzt, nachdem er an der Jakobstraße auf Höhe eines Autoteilehandels von einem vorbeifahrenden Auto seitlich am Lenker gestreift wurde und zu Boden fiel. Laut Polizeibericht hat er sich das Handgelenk gebrochen. Der unbekannte Autofahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen um Hinweise( 0 71 54/1 31 30).