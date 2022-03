Kornwestheim Radfahrer greifen Jugendlichen an

Nach Angaben der Behörden ereignete sich der Angriff gegen 15.50 Uhr nahe der Kreuzung der Ludwig-Herr-Straße und der Hohenstaufenallee. Ein 17-Jähriger war zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung der Hohenstaufenallee unterwegs. Eine Fahrradfahrerin und ein Fahrradfahrer waren zeitgleich in der Hohenstaufenallee unterwegs und wollten im weiteren Verlauf wohl, so die Vermutung, in den Stadtpark fahren.