Kornwestheim Radfahrer schlägt Autofahrer

Kornwestheim - Am Montag kam es im Kreuzungsbereich der Ludwig-Herr-Straße und der Zeppelinstraße in Kornwestheim zu einer Körperverletzung. Ein 60 Jahre alter Autofahrer soll demnach an einer roten Ampel hinter einem noch unbekannten Radfahrer angehalten haben. Als der Radler bei Rot anfuhr, hupte der Autofahrer. Daraufhin drehte der Radfahrer um und fuhr zu dem Auto zurück. Der 60-Jährige öffnete sein Fahrerfenster und sprach den Unbekannten an. Unvermittelt soll dieser dem PKW-Fahrer ins Gesicht geschlagen haben und anschließend schnell geflüchtet sein.