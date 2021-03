Kornwestheim Radfahrer stoßen zusammen

Kornwestheim - Ein 28 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Montag gegen 20.30 Uhr in Kornwestheim auf der Lindenstraße verunglückt. Ihm kam auf dem Radweg, auf dem er in Richtung der Stammheimer Straße fuhr, ein Radfahrer entgegen. Da der Unbekannte mutmaßlich auf der falschen Wegseite fuhr, versuchte der Pedelec-Fahrer auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit dem zu vermeiden. Dies gelang ihm offenbar nicht, denn die beiden Fahrradlenker berührten sich und der 28-Jährige stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen, die im Nachgang jedoch in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.