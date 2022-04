Kornwestheim Radfahrer stürzt nach Vollbremsung

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einer Vollbremsung über seinen Lenker gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 50 Jahre alte Mann ist am Dienstag um 18.30 Uhr auf dem Radweg parallel zur Aldinger Straße in Richtung Remseck unterwegs gewesen. An der Zufahrt zur Tankstelle ist nach seinen Angaben ein Auto halb auf dem Radweg gestanden. Das Auto sei kurz rückwärts gerollt, sodass sich der Radfahrer unsicher war, ob die Autofahrerin noch weiter zurücksetzen wird. Deshalb machte er eine Vollbremsung und stürzte dabei über den Lenker auf den Boden.