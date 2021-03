Kornwestheim Radler: Poleposition an drei Stellen

Doch was ist denn konkret geplant? Insbesondere die Radfahrer profitieren von der Neugestaltung des Alten Markts. Sie erhalten in der Villeneuvestraße, in der westlichen Holzgrundstraße und in der Bahnhofstraße unter der Bahnbrücke sogenannte „aufgeweitete Radaufstellbereiche“. Das heißt, dass sie sich dann an der Ampel vor die Autos stellen dürfen, sie bekommen sozusagen die Poleposition. Und noch einen Pluspunkt gibt es für die Radfahrer: ein separater Fahrradstreifen ist am Alten Markt in südlicher Richtung vorgesehen – und zwar zwischen den beiden Autospuren. Vier öffentliche Parkplätze längs der Straße müssen dafür allerdings weichen.