Kornwestheim Radler verletzt Jungen schwer

Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag mit einem Elfjährigen in der Bolzstraße in Kornwestheim kollidiert. Er hat das Kind schwer verletzt zurückgelassen. Das teilt die Polizei mit. Der Junge war demnach gegen 16.50 Uhr mit einem Tretroller auf dem Gehweg unterwegs. Der Radfahrer wich wohl aufgrund eines gerade haltenden Autos ebenfalls auf den Fußgängerweg aus – wo er frontal mit dem Elfjährigen zusammenprallte. Der Fahrer des Autos forderte den Radfahrer noch dazu auf, stehen zu bleiben, doch dieser zog sich eine Kapuze über den Kopf und radelte davon. Der Elfjährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen, Passanten leisteten Erste Hilfe, kurz darauf brachte der Rettungsdienst den Jungen in ein Krankenhaus.