Kornwestheim - Die Spurensuche beginnt am Rathaus. Dort ist die erste Frage zu beantworten: Was das Besondere am städtischen Verwaltungssitz sei, lautet „Rätsel Nummer 1“. In der Folge geht es weiter zur Papeteria Brose am Jakob-Sigle-Platz, im Schaufenster gibt es einen wichtigen Hinweis. Rätsel Nummer 3 führt sodann in Richtung Salamanderplatz, wo ein ganz besonderer Baum aufgespürt werden will. So geht es weiter – durch die komplette Kornwestheimer Innenstadt, zu 20 Stationen.