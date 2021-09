Kornwestheim Räuber attackiert Verfolger mit Messer

Kornwestheim - Am Dienstagnachmittag soll es in einem Kornwestheimer Lebensmittelgeschäft in der Stuttgarter Straße zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen sein. Laut Polizeiangaben soll dort gegen 15.45 Uhr ein 35-Jähriger eine Packung Zigaretten eingesteckt haben mit der Absicht, sie zu stehlen. Eine Kassiererin habe, so die Polizei weiter, den Mann darauf angesprochen – doch er leugnete die Tat. Die Filialleiterin kam in der Folge dazu, zwischen ihr und dem 35 Jahre alten Mann kam es zu einem Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, der Tatverdächtige soll die Filialleiterin am Hals gepackt und ihr ins Gesicht geschlagen haben.