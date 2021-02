Kornwestheim Räuber mit dem Fleischerbeil ist verurteilt

Kornwestheim - Die achte große Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts hat den Räuber schuldig gesprochen, der im September vergangenen Jahres eine Bedienung in einem Kornwestheimer Lokal mit einem Fleischerbeil bedroht hat. Der inzwischen 46 Jahre alte Mann wurde wegen schweren Raubes zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Außerdem hat das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet, denn der Kornwestheimer ist seit fast 30 Jahren drogenabhängig. Der Angeklagte, seit 13. September vergangenen Jahres in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim, wollte vor Gericht keine Angaben machen. Es lag jedoch ein Video aus dem Lokal in der Nähe des Bahnhofs vor, welches die Tat von A bis Z zeigte, die Bedienung hatte den Räuber zudem identifizieren können.