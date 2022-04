Auch Corona schränkt die Kindersportschule nur noch wenig ein, wie der Leiter berichtet. „Wir haben schon seit längerem wieder ein Regelprogramm. Außerdem konnten wir dank der Testungen an den Schulen positive Fälle schnell herausfiltern“, sagt er. So sind also auch Angebote wie das aktuelle Osterferienprogramm wieder problemlos möglich. „Eine Aktion wie heute dient bei uns auch als Aufhänger“, sagt Perri. „Wir bieten den Kindern einen Experten aus einem Verein, wir von der Kiss bleiben als feste Bezugspersonen aber dabei.“

Experten und Bezugspersonen haben in der Halle inzwischen auch ein paar Einräder aus dem Keller geholt, in dem der RSV seine Materialien lagert. An der Sprossenwand üben die Kinder erst einmal den festen Stand, während die anderen auf den Kunsträdern ihre Kreise ziehen. Übrigens: Am Samstag steigt in Pattonville die Bezirksmeisterschaft der Schüler, mit den Möven als Ausrichter.