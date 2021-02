Bei der Polizei angezeigt hatte den 42-Jährigen eine Frau, die nicht zu seinem Freundeskreis gehörte, aber sehen konnte, was er bei Facebook veranstaltete: Am 23. Februar 2019 zeigte ihn sein öffentliches Titelbild im Streit mit einem Mann afrikanischer Herkunft. „Hast du den auch gestreichelt?“, schrieb dem Angeklagten ein Facebook-Freund. „Ich streichle doch keinen Affen in Unterhosen“, schrieb der Angeklagte zurück. Doch „Kokosnüsse knacken“ könne schon sein neues Hobby werden.