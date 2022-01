Kornwestheim Rathaus bekommt Aufgabe zurück

70-Prozent-Stelle noch frei

Kollegial und auf Augenhöhe, so soll es in Zukunft sein. Und mit Beate Stiller ist nun eine Frau am Ruder, die die Materie schon kennt, von früher. Bevor sie wieder ins Rechnungswesen wechselte, war sie einige Jahre lang im Eigenbetrieb des Kultur- und Kongresszentrums Das K tätig – auf der anderen Straßenseite. Und dort war sie unter anderem für das Erstellen des Wirtschaftsplans zuständig. Das passe also. In ihrem Team ist noch Platz für eine 70-Prozent-Stelle für die Bauprüfung. „Das große Geld wird im Bereich des Bauens ausgegeben, im Hoch- und im Tiefbau“, so Keck.