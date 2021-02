Kornwestheim Ratsdebatten live und in voller Länge?

Was Engin in diesem Gespräch – und das nicht zum ersten Mal – für sich festgestellt hat: Die Arbeit der Stadträte und die Entscheidungen in der Kommunalpolitik dringen offenbar nicht so an die breite Öffentlichkeit, wie er sich das vorstellt. Daher hat er mit seiner FDP-Fraktion den Entschluss gefasst: Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sollen in naher Zukunft im Internet übertragen werden, live, in Farbe und in voller Länge. Der Antrag auf einen Grundsatzbeschluss ist bei der Stadtverwaltung eingereicht, nach der Vorberatung im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 11. März soll das Thema am 25. März im Gemeinderat aufschlagen. Den Entwurf hat die FDP vorab auch jedem einzelnen Stadtrat separat zukommen lassen. Ender Engin weiß: „Das ist ein ziemlich persönliches Thema.“