Kornwestheim Rauch am Himmel und im Discount-Shop

Keine zwölf Stunden später mussten die Wehrleute dann erneut auf die Straße, mehrere von ihnen waren binnen kurzer Zeit ein zweites Mal im Einsatz. Gegen 9.30 Uhr wurde ein Feuer in der Montanastraße in Pattonville gemeldet. Ein abgestelltes Motorrad brannte dort aus ebenfalls bislang ungeklärter Ursache aus, die Rauchsäule war weithin am Himmel zu sehen. „Wir haben sie schon bemerkt, als wir über die Aldinger Straße anfuhren“, so Schraud. Die Flammen griffen auf eine Hecke und die Abdeckplane eines Rollers über, nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr die Situation geklärt. „Wir löschten mit Wasser, dann mit Schaum“, sagt Schraud. Das brennende Motorrad habe „ordentlich gestunken“, berichtet er weiter. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 15 000 Euro und bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0 71 41/18 53 53 zu melden. Am Mittwochmittag gab es sogar noch einen dritten Einsatz – die Feuerwehr musste zu einem Betrieb in den Kornwestheimer Westen fahren. Allerdings handelte es sich hierbei um einen Fehlalarm.