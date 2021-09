Kornwestheim Rauchmelder lösen Alarm aus

Die segensreiche Arbeit der Rauchmelder hatte auch am Wochenende zu zwei Einsätzen der Feuerwehr geführt. Ein Exemplar war in einem Gebäude auf dem Salamander-Areal angesprungen. Zuvor allerdings hatte ebenfalls ein Passant Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte allerdings mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Es war kein Feuer zu entdecken. Möglicherweise, so mutmaßt Feuerwehr-Pressesprecher Peter Schraud, war in der Nachbarschaft beim Grillen Rauch entstanden, der den Melder aktivierte. Nur wenige Minuten später wurden die Feuerwehrleute erneut alarmiert – diesmal über einen Rauchmelder in der Zeppelinstraße. Dort war in einem Wohnhaus in der Sauna ein Schwelbrand vermutlich durch versehentliches Einschalten des Ofens, auf dem Gegenstände lagen, entstanden und hatte die Holzvertäfelung bereits in Brand gesetzt.