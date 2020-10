Kornwestheim - Wegen eines ausgelösten Rauchmelders rückte die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim am Sonntagnachmittag in die Enzstraße aus. Als die Einsatzkräfte an dem Geschäftsgebäude ankamen, stellte sich der vermeintliche Brand als Fehlalarm heraus. „Der Rauchmelder hat wohl bei Reinigungsarbeiten ausgelöst“, sagt Matthias Häußler, Kommandant der Kornwestheimer Feuerwehr, „das kann bei den empfindlichen Geräten passieren.“ Nach der Kontrolle des Einsatzortes rückte die Wehr wieder ab. Insgesamt waren an dem rund 30-minütigen Einsatz sechs Fahrzeuge und 21 Einsatzkräfte beteiligt, teilt die Feuerwehr mit.