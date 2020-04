Kornwestheim - Die Nachbarn befürchteten Schlimmes: Ein Rauchmelder löste am Donnerstagnachmittag in einem Hochhaus in der Bolzstraße aus. Sie alarmierten die Feuerwehr, die auch flugs mit einem Löschzug zur Stelle war. Über die Drehleiter und ein gekipptes Fenster drangen die Feuerwehrleute in die Wohnung im fünften Obergeschoss ein. Im Schlafzimmer piepte der Brandmelder weiterhin unverdrossen, obgleich überhaupt kein Rauch zu entdecken war. Warum er angesprungen war, das ließ sich vor Ort nicht feststellen. Mieter waren nicht zugegen. Sie kamen erst, als die Feuerwehr wieder von dannen zog. Glücklicherweise hatten die Helfer einen Schlüssel zur Wohnungstür gefunden, sodass sie die Räumlichkeiten nicht mehr durchs Fenster verlassen mussten, sondern die Tür nutzen konnten.