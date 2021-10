Kornwestheim Raumlüfter-Diskussion geht weiter

Zahl der Anlagen wird diskutiert

Ein Versuch, die Dinge zu entwirren: Am Ende des Tages ging es vor allem um die Frage, wie viele Raumlufttechnische Anlagen (RLT) die Stadt beantragen möge – für diese fest zu verbauenden Luftfilter kann es nämlich Bundesfördermittel geben. Maximal förderfähig, so rechnete es Ulmers Fraktionskollegin Edda Bühler vor, sei eine Summe von 500 000 Euro, hinzu kämen dann noch einmal 125 000 Euro von der Stadt. Mit diesem Geld ließen sich 17 der Anlagen beschaffen. Die fest verbauten Luftfilter könnten in Schulen (förderfähig sind Räume für Kinder bis zwölf Jahre) und Kitas zum Einsatz kommen, dort die Luft von Coronaviren reinigen und zudem die Zimmertemperatur regulieren. Unklar war während der Debatte zunächst, ob in der Folge dann allerdings auch alle weiteren entsprechenden Räume in den Bildungsstätten mit solchen „RLT“ versehen werden sollten, auch jene, für die es dann keine Fördermittel mehr gebe.