Kornwestheim Ravo empfängt wieder Besuch

Großer Aktionstag zum Re-Start

Mit einem großen Aktionstag startet die Ravensburger Kinderwelt am Samstag, 26. Juni, wieder ins Geschäft. Von 15 Uhr an können sich Kinder auf dem Wette-Platz mit Ravo fotografieren und ihre Geburtstagsgrüße für das Maskottchen an einem Luftballon in die Höhe steigen lassen. Der Eintritt in die Kinderwelt kostet zur Feier der Eröffnung nur den halben Preis. Dieses Angebot gilt bis zum 25. Juli.