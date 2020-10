Kornwestheim Realschule: Klasse in Quarantäne

Insgesamt stieg die Anzahl der gemeldeten Covid-19-Infektionen im Landkreis zuletzt Mitte dieser Woche um 20 Fälle, das Gesundheitsamt registrierte seit Beginn der Pandemie 2687 Fälle, von denen der überwiegende Teil wieder genesen ist. Um die Situation vor allem an den Schulen besser handhaben zu können, haben Kultus- und Sozialministerium sich darauf geeinigt, dass der Zeitraum für die kostenlosen Testmöglichkeiten fürs Personal an Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bis einschließlich 1. November verlängert wird. Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, die Kindertagespflegepersonen und das weitere Personal in den Einrichtungen können die Tests auf das Coronavirus in diesem erweiterten Zeitraum wahrnehmen.